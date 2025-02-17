17 пешеходов попали под колеса машин в Иркутской области за шесть дней

На следующий день в поселке Усть-Ордынском школьники баловались вблизи проезжей части. В итоге 17-летний парень оказался на дороге, его сбил «ВАЗ-2107». Пострадавшего также госпитализировали. В это же время в Железногорске-Илимском 15-летний подросток попал под колеса «Хонды», его доставили в больницу.