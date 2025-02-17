17 пешеходов попали под колеса машин в Иркутской области за шесть дней

В Иркутской области за прошедшие шесть дней в дорожно-транспортных происшествия пострадали 17 человек, пятеро из них — дети. Об этом КП-Иркутск сообщили в Госавтоинспекции региона.
Так 10 февраля 2025 на улице Баррикад в Иркутске под колесами авто оказалась 14-летняя школьница, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Виновник ДТП скрылся с места аварии, девушке понадобилась помощь медиков. Спустя два дня на улице Безбокова водитель «Toyota Wish» проехал на красный сигнал светофора и сбил 12-летнюю девочку, переходившую дорогу. Пострадавшую доставили в больницу.
— 13 февраля в жилом районе Энергетик Братска, водитель иномарки «Toyota Premio» наехал на 12-летнего мальчика, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Его госпитализировали, — рассказали в пресс-службе ведомства.
На следующий день в поселке Усть-Ордынском школьники баловались вблизи проезжей части. В итоге 17-летний парень оказался на дороге, его сбил «ВАЗ-2107». Пострадавшего также госпитализировали. В это же время в Железногорске-Илимском 15-летний подросток попал под колеса «Хонды», его доставили в больницу.
Сейчас устанавливаются причины и условия ДТП. Госавтоинспекция начала проверку, произошедшим заинтересовалась прокуратура региона. При наличии оснований примут меры реагирования.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что семье 12-летнего мальчика выплатят 35 тысяч после укуса собаки в Усолье-Сибирском.