«Уехала из Башкирии»: пропавшая 15-летняя девочка вышла на связь с семьей

Уфимку Елизавету Максимову нашли в Тюменской области. Школьница вышла на связь с родными после того, как исчезла 30 января. Подросток ушла из дома, не посвящая семью в свои планы, и не вернулась. В первые дни 15-летняя девочка еще звонила маме и успокаивала ее, а затем исчезла.
Как сообщает источник «Башинформа», подросток уехала из Башкирии в другой регион. Причиной такого поступка называются личные мотивы.
Девочка позвонила семье и попросила за нее не беспокоится, она хорошо себя чувствует и здорова.
Добавим, что официально поиски подростка прекращены не были.
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