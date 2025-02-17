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«Уехала из Башкирии»: пропавшая 15-летняя девочка вышла на связь с семьей

Пропавшую в Башкирии школьницу нашли в Сибири.

Источник: Комсомольская правда

Уфимку Елизавету Максимову нашли в Тюменской области. Школьница вышла на связь с родными после того, как исчезла 30 января. Подросток ушла из дома, не посвящая семью в свои планы, и не вернулась. В первые дни 15-летняя девочка еще звонила маме и успокаивала ее, а затем исчезла.

Как сообщает источник «Башинформа», подросток уехала из Башкирии в другой регион. Причиной такого поступка называются личные мотивы.

Девочка позвонила семье и попросила за нее не беспокоится, она хорошо себя чувствует и здорова.

Добавим, что официально поиски подростка прекращены не были.

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