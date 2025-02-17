«Уехала из Башкирии»: пропавшая 15-летняя девочка вышла на связь с семьей

Уфимку Елизавету Максимову нашли в Тюменской области. Школьница вышла на связь с родными после того, как исчезла 30 января. Подросток ушла из дома, не посвящая семью в свои планы, и не вернулась. В первые дни 15-летняя девочка еще звонила маме и успокаивала ее, а затем исчезла.