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ТАСС: генерал-майора Росгвардии Рябых арестовали по делу о взятке в 15 млн рублей

Константина Рябых уволили с занимаемой должности.

Источник: Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Военный суд в Москве арестовал генерал-майора Росгвардии, бывшего главу одного из департаментов ведомства Константина Рябых по делу о взятке в размере 15 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«Рябых был задержан несколько дней назад. В отношении него в настоящий момент избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Он уволен с занимаемой должности. Рябых подозревается по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупом размере)», — сказал собеседник агентства.