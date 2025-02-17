ТАСС: генерал-майора Росгвардии Рябых арестовали по делу о взятке в 15 млн рублей

«Рябых был задержан несколько дней назад. В отношении него в настоящий момент избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Он уволен с занимаемой должности. Рябых подозревается по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупом размере)», — сказал собеседник агентства.