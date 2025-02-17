Пять «башкирских» организаций внесены в список экстремистских.

Росфинмониторинг 17 февраля включил в список экстремистских и террористских сразу 174 организации. Среди них есть пять, чьи названия указывают на связь с Башкирией. Это:
- Башкирская армия освобождения*,
- Движение Свободный Башкортостан*,
- Комитет башкирского национального движения за рубежом*,
- Башкирский национально-политический центр*,
- Рота Башкорт*.
В перечень вносятся организации и граждане, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
* признано экстремистской организацией и запрещено на территории России.