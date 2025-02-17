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Пять «башкирских» организаций внесены в список экстремистских

Пять «башкирских» организаций внесены в список экстремистских.

Источник: Башинформ

Росфинмониторинг 17 февраля включил в список экстремистских и террористских сразу 174 организации. Среди них есть пять, чьи названия указывают на связь с Башкирией. Это:

  • Башкирская армия освобождения*,
  • Движение Свободный Башкортостан*,
  • Комитет башкирского национального движения за рубежом*,
  • Башкирский национально-политический центр*,
  • Рота Башкорт*.

В перечень вносятся организации и граждане, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

* признано экстремистской организацией и запрещено на территории России.