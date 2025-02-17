Неизвестный мужчина напал на трех школьниц в Уфе

В Уфе школьницы стали жертвой нападения на них неизвестного мужчины. Уфимец набросился на девочек в подъезде жилого дома на Зорге и успел нанести им травмы. Одной из школьниц мужчина разбил губу, а вторую пнул, попутно пытаясь утащить одну из них.