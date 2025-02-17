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Неизвестный мужчина напал на трех школьниц в Уфе

Одной девочке уфимец разбил губу, другую пытался утащить.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе школьницы стали жертвой нападения на них неизвестного мужчины. Уфимец набросился на девочек в подъезде жилого дома на Зорге и успел нанести им травмы. Одной из школьниц мужчина разбил губу, а вторую пнул, попутно пытаясь утащить одну из них.

Как сообщает telegram-канал «Честный репортаж», девочки пришли в гости к своей сверстнице. После чаепития школьницы выходили из квартиры, когда на них набросился неизвестный. Спугнули уфимца соседи, которые вышли на шум.

Сейчас девочки в больнице — снимают побои и собираются дать показания полицейским.

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