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Упавший на крышу пожарной машины уфимец умер в больнице

В Уфе мужчина рухнул на пожарную машину.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе трагически оборвалась жизнь мужчины, которого пытались спасти из пожара в доме на улице Рабкоров. В коридоре МКД местный житель поджег свои вещи, которые снял с себя, и стал бегать по зданию. Предположительно, мужчина был в неадекватном состоянии.

— Сотрудники МЧС России увели мужчину от места возгорания и начали тушить огонь, но он не успокоился и побежал наверх, откуда упал на пожарную машину, — рассказали в ведомстве.

Мужчину с травмами доставили в больницу, но он умер, не приходя в сознание.

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