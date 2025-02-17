Упавший на крышу пожарной машины уфимец умер в больнице

В Уфе трагически оборвалась жизнь мужчины, которого пытались спасти из пожара в доме на улице Рабкоров. В коридоре МКД местный житель поджег свои вещи, которые снял с себя, и стал бегать по зданию. Предположительно, мужчина был в неадекватном состоянии.