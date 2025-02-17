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СК сообщил о новых подробностях в деле об убийстве экс-мэра Самары

Следы крови экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены найдены в квартире убитых, сообщает пресс-служба Следственного комитета (СК) России.

Источник: РБК

В ведомстве отметили, что обвиняемая в убийстве внучка бывшего главы Самары Екатерина Бельская избавилась от мебели в квартире, на которой могли быть следы преступления. «Также за своего деда [Бельская] получила причитавшиеся ему как соучредителю организации дивиденды в размере 1 млн руб.», — добавили там.

Убийство экс-мэра произошло в конце декабря — начале января, когда Тархов с женой вернулись из Финляндии в Россию. СК предъявил обвинения в их убийстве Бельской.

Следователи отметили, что Бельская нигде не работала, а ее финансовое обеспечение полностью лежало на дедушке и бабушке, которые оплачивали ей жилье в центре города.

По версии следствия, преступление было совершено на фоне «неприязненных отношений». После убийства девушка расчленила тела и спрятала их, используя такси для перевозки фрагментов тел, которые затем выбрасывала в мусорные контейнеры. Осмотр квартиры убитых супругов показал, что помещение было обработано щелочью.

расследование