СК сообщил о новых подробностях в деле об убийстве экс-мэра Самары

В ведомстве отметили, что обвиняемая в убийстве внучка бывшего главы Самары Екатерина Бельская избавилась от мебели в квартире, на которой могли быть следы преступления. «Также за своего деда [Бельская] получила причитавшиеся ему как соучредителю организации дивиденды в размере 1 млн руб.», — добавили там.