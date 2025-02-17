Жительница Башкирии ранила мужа ножницами во время ссоры

Как рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии, 63-летняя горожанка отрезала бирку на одежде, когда на нее резко стал идти мужчина. Женщина взяла ножницы и ударила ими в грудь 67-летнего супруга. Осознав, что произошло, она вызвала скорую помощь, а сама отправилась в полицию, чтобы рассказать о случившемся.