Жительница Башкирии ранила мужа ножницами во время ссоры

В Белорецке пенсионерка напала на супруга. Женщина сильно поругалась с мужем из-за бытовых проблем и не смогла совладать с эмоциями.
Как рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии, 63-летняя горожанка отрезала бирку на одежде, когда на нее резко стал идти мужчина. Женщина взяла ножницы и ударила ими в грудь 67-летнего супруга. Осознав, что произошло, она вызвала скорую помощь, а сама отправилась в полицию, чтобы рассказать о случившемся.
— Местный житель был госпитализирован с проникающим ранением грудной клетки, прооперирован, и его жизни ничего не угрожает, — проинформировали в ведомстве.
Свою вину женщина полностью признала. Ее дальнейшую судьбу определит суд.
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