На Дону осудили мужчину за убийство знакомой

Суд установил, что в сентябре прошлого года мужчина находился в одной из квартир Новочеркасска вместе со своей знакомой. Между ними в какой-то момент произошла ссора. Мужчина набросился на нее с кулаками. От полученных травм женщина скончалась спустя время. Позже мужчину задержали правоохранители. В отношении него возбудили дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».