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На Дону осудили мужчину за убийство знакомой

В Новочеркасске мужчину приговорили к восьми годам колонии за убийство знакомой.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области мужчину приговорили к восьми годам колонии за убийство знакомой. Об этом сообщили в региональной прокуратуре 17 февраля.

Суд установил, что в сентябре прошлого года мужчина находился в одной из квартир Новочеркасска вместе со своей знакомой. Между ними в какой-то момент произошла ссора. Мужчина набросился на нее с кулаками. От полученных травм женщина скончалась спустя время. Позже мужчину задержали правоохранители. В отношении него возбудили дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Суд приговорил виновного к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.