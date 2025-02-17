Валят с ног и впиваются зубами: В Кишиневе участились случаи нападения бездомных собак

В столице наблюдается рост числа нападений бродячих собак на людей. В 2023 году зарегистрировано почти 1900 случаев, что на 300 больше, чем десять лет назад. Эта проблема становится все более актуальной для жителей Кишинева. Ежедневно не менее десяти человек обращаются в центр вакцинации против бешенства после укусов.
После укусов животными пациентам необходимо соблюдать строгие рекомендации. В первую очередь необходимо обратиться к врачу и сделать вакцину от бешенства. После вакцинации нельзя заниматься физическими упражнениями, принимать горячие ванны или употреблять алкоголь. При возникновении побочных эффектов, таких как воспаление или повышение температуры выше 38 градусов, важно использовать магнезию.
В 2023 году в центр вакцинации обратились почти две тысячи человек, пострадавших от укусов животных, большинство из которых — собаки. Рабиолог Мариана Пынтя отметила, что игнорирование укусов потенциально опасно: «Если человек не обращается за помощью после укуса животного, больного бешенством, шансы на выздоровление практически нулевые».
На данный момент в приюте для животных, управляемом местным предприятием по защите и надзору за животными, содержится около 600 собак. Руслан Дарие, администратор предприятия, подчеркнул: «Заброшенность собак — это серьезная проблема как для Кишинева, так и для всей Республики Молдова. Мы призываем не оставлять животных на произвол судьбы».
По данным предприятия, в прошлом году от укусов собак пострадали почти 1900 человек, а от укусов кошек — около 360.