Валят с ног и впиваются зубами: В Кишиневе участились случаи нападения бездомных собак

В столице наблюдается рост числа нападений бродячих собак на людей. В 2023 году зарегистрировано почти 1900 случаев, что на 300 больше, чем десять лет назад. Эта проблема становится все более актуальной для жителей Кишинева. Ежедневно не менее десяти человек обращаются в центр вакцинации против бешенства после укусов.