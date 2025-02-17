Чиновник, обстрелявший четверых в Дагестане, явился с повинной

По версии следствия, ранее вечером 14 февраля подозреваемые открыли стрельбу в четырех жителей Махачкалы во время возникшего скандала. После этого они скрылись с места происшествия. Пострадавших госпитализировали «с множественными огнестрельными и травматическими ранениями в различные части тела», отметили в МВД региона.