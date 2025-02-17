Чиновник, обстрелявший четверых в Дагестане, явился с повинной

В ведомстве уточнили, что перед этим полицейские вели переговоры с близкими подозреваемых.
«Правоохранителям удалось убедить разыскиваемых в том, что явка с повинной — лучшее решение в сложившейся ситуации», — говорится в сообщении.
По данным агентства «РИА Дагестан», Алибулат Магомедов является и. о. директора Дирекции единого заказчика-застройщика. РБК Кавказ уточнил, что Магомедов также был заместителем мэра Махачкалы.
ГКУ РД «Дирекция единого государственного заказчика-застройщика» — государственное казенное учреждение Республики Дагестан.
По версии следствия, ранее вечером 14 февраля подозреваемые открыли стрельбу в четырех жителей Махачкалы во время возникшего скандала. После этого они скрылись с места происшествия. Пострадавших госпитализировали «с множественными огнестрельными и травматическими ранениями в различные части тела», отметили в МВД региона.