В Воронежской области охотник по неосторожности застрелил знакомого

«В дневное время 15 февраля 2025 года подозреваемый совместно со своими знакомыми находился на охоте в Богучарском районе Воронежской области. При разряжении охотничьего ружья подозреваемый произвел один выстрел, попав в стоявшего неподалеку от него 72-летнего мужчину. Присутствующие доставили пострадавшего в больницу. Несмотря на оказанную квалифицированную медицинскую помощь, спасти потерпевшего не удалось», — сообщили в Telegram-канале СУСК России по Воронежской области.