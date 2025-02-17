Ричмонд
+5°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воронежской области охотник по неосторожности застрелил знакомого

ВОРОНЕЖ, 17 фев — РИА Новости. Мужчина во время охоты в Воронежской области по неосторожности выстрелил в своего 72-летнего знакомого, ему оказали медицинскую помощь, но спасти не смогли, сообщили в СУСК России по региону.

Источник: © РИА Новости

«В дневное время 15 февраля 2025 года подозреваемый совместно со своими знакомыми находился на охоте в Богучарском районе Воронежской области. При разряжении охотничьего ружья подозреваемый произвел один выстрел, попав в стоявшего неподалеку от него 72-летнего мужчину. Присутствующие доставили пострадавшего в больницу. Несмотря на оказанную квалифицированную медицинскую помощь, спасти потерпевшего не удалось», — сообщили в Telegram-канале СУСК России по Воронежской области.

Следователи возбудили уголовное дело по факту произошедшего по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

«Подозреваемый допрошен об обстоятельствах совершенного преступления, дал признательные показания», — добавили в СУСК России по Воронежской области.

СК