Бастрыкин поручил провести проверку по факту нарушения прав россиян в Абхазии

По ее словам, угрозы насилия высказывались гражданам Абхазии и России армянской национальности. «В соответствии с ч. 3 ст. 12 Уголовного кодекса Российской Федерации иностранные граждане, совершившие преступление вне пределов Российской Федерации, подлежат уголовной ответственности по нормам российского законодательства в случае, если преступление направлено против гражданина Российской Федерации», — приводятся слова Петренко в Telegram-канале ведомства.