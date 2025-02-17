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Бастрыкин поручил провести проверку по факту нарушения прав россиян в Абхазии

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил проверить сообщения СМИ об угрозах в Абхазии местным жителям с гражданством РФ на досрочных выборах президента. В частности, сообщалось о принуждении голосовать за конкретного кандидата, заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Источник: РИА "Новости"

По ее словам, угрозы насилия высказывались гражданам Абхазии и России армянской национальности. «В соответствии с ч. 3 ст. 12 Уголовного кодекса Российской Федерации иностранные граждане, совершившие преступление вне пределов Российской Федерации, подлежат уголовной ответственности по нормам российского законодательства в случае, если преступление направлено против гражданина Российской Федерации», — приводятся слова Петренко в Telegram-канале ведомства.

15 февраля в Абхазии состоялись досрочные президентские выборы. По предварительным подсчетам ЦИК, в первом туре Бадра Гунба набрал 46,38%, Адгур Ардзинба — 36,92%. Второй тур назначен на 1 марта.

СК