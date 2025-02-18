В Пермском крае проверят отказ в госпитализации пенсионерки, избитой внуком

ПЕРМЬ, 17 фев — РИА Новости. Следователи проводят проверку после появления информации об отказе в госпитализации пермской пенсионерке, которую избил внук, сообщает региональное управление СК РФ.
Ранее несколько местных СМИ написали, что в городе Губаха Пермского края отказались госпитализировать пожилую женщину, которую избил внук.
«По данному факту следственными органами СК России по Пермскому краю проводится проверка… Главе ведомства будет доложено о проверке обстоятельств отказа в госпитализации пожилой женщине», — говорится в сообщении.
В региональном минздраве проинформировали, что медицинская помощь пациентке была оказана согласно полученным травмам.