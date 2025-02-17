В Волгоградской области пенсионерка лишилась 5,2 млн рублей, «спасая» сбережения

До этого сообщалось, что в Тольятти женщина взяла деньги работодателя и перевела аферистам 121 млн рублей. Женщину нашли в Сызрани, по требованию мошенников она купила билет до Перми и уже была готова отправиться в путь. Подробностей о произошедшем потерпевшая рассказать не смогла, так как из-за шока ничего не смогла вспомнить.