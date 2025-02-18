Внучка экс-мэра Самары Тархова получила его дивиденды

СКР продолжает расследовать убийство экс-мэра Самары Виктора Тархова и его супруги. В качестве обвиняемой проходит их внучка Екатерина. После пропажи родных она стала продавать их имущество.
— Она получила за своего деда дивиденды в один миллион рублей, причитающиеся ему как соучредителю организации, — отметили в региональном СКР.
Следователи также осматривают квартиру Тарховых, которую ранее обработали химвеществом. Специалисты уже получили первый результат: процедура помогла выявить следы крови, которые принадлежали экс-мэру и его жене.