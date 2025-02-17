Пьяный россиянин украл у бывшей возлюбленной телевизор во время застолья

По данным следствия, в декабре 2024 года обвиняемый распивал спиртные напитки вместе с приятелем и решил ограбить свою бывшую возлюбленную. Воспользовавшись имевшимся у него дубликатом ключей, он проник в квартиру женщины и вынес оттуда телевизор стоимостью 20 тысяч рублей и продал его.