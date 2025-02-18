Лазурный автобус задымился из-за поломки двигателя на остановке в Петербурге

В понедельник, 17 февраля, на юге Северной столицы задымился автобус № 165. Несмотря на это, транспорт продолжал развозить пассажиров. Причиной задымления стала течь масла на двигатель автобуса. Комитет по транспорту мегаполиса прокомментировал инцидент для «Комсомольской правды в Петербурге».