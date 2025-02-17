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В «Перекрестке» в партии рыбы «Люди Любят» обнаружили червей

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. «Перекрёсток» снимает с полок партию рыбы «Люди любят» после обнаружения в ней червей, проводит выборочную проверку других партий этой марки, заявили РИА Новости в Х5.

Источник: © РИА Новости

Ранее ряд Telegram-каналов сообщили, что девушка из Москвы обнаружила червей в красной рыбе марки «Люди любят» в «Перекрёстке» и пять дней ждала ответа от поддержки магазина.

«Перекрёсток» снимает с полок эту партию товара, а также проводит выборочную проверку других партий данного производителя", — сообщили в компании.

Кроме того, сеть инициирует расследование на производстве поставщика для проверки соответствия производственных процессов всем необходимым нормам. Это первая жалоба на данную продукцию, добавили там.

Уточняется, что в ближайшее время компания свяжется с клиентом по вопросу компенсации полной суммы покупки. С сотрудниками службы поддержки будет проведен дополнительный инструктаж.

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