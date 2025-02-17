В «Перекрестке» в партии рыбы «Люди Любят» обнаружили червей

Ранее ряд Telegram-каналов сообщили, что девушка из Москвы обнаружила червей в красной рыбе марки «Люди любят» в «Перекрёстке» и пять дней ждала ответа от поддержки магазина.
«Перекрёсток» снимает с полок эту партию товара, а также проводит выборочную проверку других партий данного производителя", — сообщили в компании.
Кроме того, сеть инициирует расследование на производстве поставщика для проверки соответствия производственных процессов всем необходимым нормам. Это первая жалоба на данную продукцию, добавили там.
Уточняется, что в ближайшее время компания свяжется с клиентом по вопросу компенсации полной суммы покупки. С сотрудниками службы поддержки будет проведен дополнительный инструктаж.