Пожилой житель Тулы отдал мошенникам 6 млн рублей

По словам потерпевшего, в одном из мессенджеров он получил сообщение якобы от главного бухгалтера предприятия, где он трудоустроен. Собеседник сообщил, что с туляком свяжутся «сотрудники ФСБ». Вскоре мужчине поступил звонок от незнакомца, который заявил, что со счета потерпевшего кто-то якобы пытается списать все средства. Об этом пишет ТСН24.
Мужчина в течение нескольких дней переводил накопления на разные счета. Сумма переводов составила порядка 4 млн рублей. Кроме того, аферисты уговорили туляка продать автомобиль. Деньги от продажи мужчина также перевел на посторонний счет.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
Всего за минувшую неделю от действий мошенников пострадали 16 жителей Тульской области. Общий ущерб составил 15,7 млн рублей.