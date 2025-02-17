Пожилой житель Тулы отдал мошенникам 6 млн рублей

По словам потерпевшего, в одном из мессенджеров он получил сообщение якобы от главного бухгалтера предприятия, где он трудоустроен. Собеседник сообщил, что с туляком свяжутся «сотрудники ФСБ». Вскоре мужчине поступил звонок от незнакомца, который заявил, что со счета потерпевшего кто-то якобы пытается списать все средства. Об этом пишет ТСН24.