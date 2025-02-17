В Гусеве мать и дочь хотели заработать на криптовалюте и лишились 3 млн рублей

В полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 21-летняя студентка из Гусева. Девушка рассказала, что она оставила на сайте объявлений информацию о поиске работы, после чего с ней связались неизвестные и предложили быстрый заработок на криптовалюте. Прибыль от операций она должна была якобы получать на свой криптокошелек. От вырученной суммы девушке нужно было платить работодателям 20%, так как они ее обучают и курируют все сделки.