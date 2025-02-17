Российский школьник спас две семьи на пожаре

До этого сообщалось, что в Улан-Удэ мужчина бросился в горящий дом и вынес из огня 73-летнюю соседку. Частный дом загорелся в СНТ «Строитель» в Октябрьском районе города. Первыми пожар заметила семейная пара, проживающая рядом. Женщина вызвала пожарных, ее муж не раздумывая бросился в горящую постройку и сумел через окно вытащить хозяйку жилища. Прибывшие на место пожарные обнаружили в доме еще одну женщину, спасти ее не удалось. Спасший пенсионерку улан-удэнец получил небольшие ожоги, мужчина находится на амбулаторном лечении.