Имя Алишера Усманова использовали узбекские мошенники

Cемь человек создали более 200 фейковых групп в Telegram, пишет местное издание UPL.UZ. Они рассылали жителям страны сообщения о якобы выигранных призах в несуществующей акции от имени Алишера Усманова. А для получения «выигрыша» жертвам предлагалось оплатить определенную сумму, которую злоумышленники впоследствии присваивали, используя чужие банковские карты.