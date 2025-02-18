Имя Алишера Усманова использовали узбекские мошенники

Cемь человек создали более 200 фейковых групп в Telegram, пишет местное издание UPL.UZ. Они рассылали жителям страны сообщения о якобы выигранных призах в несуществующей акции от имени Алишера Усманова. А для получения «выигрыша» жертвам предлагалось оплатить определенную сумму, которую злоумышленники впоследствии присваивали, используя чужие банковские карты.
Предварительное следствие установило четкое распределение ролей внутри группы:
- один участник занимался подделкой чеков и администрированием Telegram-групп;
- другой отвечал за рекламу и привлечение новых «клиентов»;
- третий непосредственно общался с потерпевшими;
- четвертый обналичивал похищенные средства через банкоматы.
В настоящее время в отношении всех семерых подозреваемых возбуждено уголовное дело. Следственные действия продолжаются, устанавливаются все обстоятельства преступления и точное количество пострадавших.