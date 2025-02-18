SHOT: в Канаде пассажиры перевернувшегося самолета спасали друг друга

В канадском аэропорту Пирсон произошла авария с перевернувшимся самолетом, в результате чего пассажиры начали спасать друг друга из салона, пока пожарные боролись с огнем. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Местная полиция сообщила, что большинство людей отделались испугом и ушибами, и на данный момент нет информации о погибших, хотя некоторые пассажиры все же получили травмы.
Спасенные пассажиры, находившиеся в легкой одежде, были помещены в автобусы, которые доставили их обратно в аэропорт для оказания медицинской помощи. На месте происшествия продолжают работать все экстренные службы, обеспечивая безопасность и помощь пострадавшим.
Ситуация остается под контролем, и власти активно занимаются выяснением всех обстоятельств инцидента. Пассажиры, пережившие этот стрессовый момент, получают необходимую поддержку и медицинское обслуживание.
Ранее сообщалось, что на Аляске исчез самолёт Bering Air. Позже выяснилось, что он потерпел крушение. Все десять человек, находившиеся на борту, погибли.