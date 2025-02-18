Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

SHOT: в Канаде пассажиры перевернувшегося самолета спасали друг друга

Предварительно, в результате произошедшего никто не погиб.

Источник: Аргументы и факты

В канадском аэропорту Пирсон произошла авария с перевернувшимся самолетом, в результате чего пассажиры начали спасать друг друга из салона, пока пожарные боролись с огнем. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Местная полиция сообщила, что большинство людей отделались испугом и ушибами, и на данный момент нет информации о погибших, хотя некоторые пассажиры все же получили травмы.

Спасенные пассажиры, находившиеся в легкой одежде, были помещены в автобусы, которые доставили их обратно в аэропорт для оказания медицинской помощи. На месте происшествия продолжают работать все экстренные службы, обеспечивая безопасность и помощь пострадавшим.

Ситуация остается под контролем, и власти активно занимаются выяснением всех обстоятельств инцидента. Пассажиры, пережившие этот стрессовый момент, получают необходимую поддержку и медицинское обслуживание.

Ранее сообщалось, что на Аляске исчез самолёт Bering Air. Позже выяснилось, что он потерпел крушение. Все десять человек, находившиеся на борту, погибли.