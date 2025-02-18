SHOT: в Канаде пассажиры перевернувшегося самолета спасали друг друга

Спасенные пассажиры, находившиеся в легкой одежде, были помещены в автобусы, которые доставили их обратно в аэропорт для оказания медицинской помощи. На месте происшествия продолжают работать все экстренные службы, обеспечивая безопасность и помощь пострадавшим.