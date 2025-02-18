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CTV: самолет в Торонто мог перевернуться при посадке из-за сильного ветра

Снег, выпавший в минувшие выходные, был своевременно убран.

Источник: Аргументы и факты

Причиной инцидента в аэропорту Торонто, где при посадке перевернулся самолет Delta Airlines, мог стать сильный боковой ветер. Об этом сообщает телеканал CTV, ссылаясь на мнение авиационного эксперта.

По словам эксперта, маловероятно, что причиной происшествия стали условия на взлетно-посадочной полосе, так как снег, выпавший в минувшие выходные, был своевременно убран и обработан противогололедными средствами.

Самолет Bombardier, следовавший из Миннеаполиса, перевернулся во время посадки, на борту находились 80 пассажиров. В результате инцидента пострадали 8 человек, среди которых трое, включая ребенка, находятся в критическом состоянии. Аэропорт временно приостановил свою работу.

Ранее сообщалось, что пассажиры перевернувшегося самолета начали сами спасать друг друга из салона, пока пожарные боролись с огнем. Большинство людей отделались испугом и ушибами, и на данный момент нет информации о погибших.