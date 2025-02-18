CTV: число пострадавших в инциденте с самолётом в Канаде возросло до 15

15 человек получили травмы в результате происшествия с пассажирским самолётом в воздушной гавани в Торонто, информирует CTV.
В частности, пострадал ребёнок. Медики оценивают его состояние как критическое.
Напомним, пассажирский борт авиакомпании Delta Airlines прибыл в Торонто из Миннеаполиса (США). Во время посадки самолёт перевернулся.
По уточнённым данным, на борту воздушного судна находились 80 человек. Жертв нет.
В настоящее время воздушная гавань приостановила работу. Одной из возможных причин ЧП назван сильный ветер.
Ранее сообщалось о восьми пострадавших. Также стало известно, что пассажиры перевернувшегося самолёта спасали друг друга.