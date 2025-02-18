В Боливии при падении автобуса с высоты 800 метров погиб 31 человек

По меньшей мере 31 человек стал жертвой трагического инцидента, когда автобус упал с высоты 800 метров в департаменте Потоси в Боливии. Об этом сообщает газета La Razon, ссылаясь на информацию от местных властей.
Представитель полиции Лимберта Чоке подтвердил, что на данный момент обнаружены тела 31 погибшего, однако работы по извлечению оставшихся тел продолжаются, и проводится тщательное расследование обстоятельств происшествия.
Кроме того, 15 человек с различными травмами были госпитализированы. Причины, по которым автобус, следовавший из Потоси в Оруро, упал в овраг, пока остаются неясными, и власти продолжают выяснять детали случившегося.
Ранее в Перу обрушение моста привело к падению автобуса в реку, в результате чего погибли два человека и 38 получили ранения. Конструкция моста рухнула в момент, когда по нему двигался автобус с более чем 50 пассажирами.