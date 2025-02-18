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В Белгороде волонтера, обманом собиравшую деньги для ВСУ, обвинили в госизмене

Волонтер Надежда Россинская*, которая была арестована по делу о сборе пожертвований для украинской армии, обвиняется в госизмене. Об этом в понедельник, 17 февраля, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.

Источник: РИА "Новости"

— Следственным отделом УФСБ РФ по Белгородской области возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 275 УК России «Государственная измена» в отношении гражданки 1995 года рождения по факту оказания финансовой помощи ВСУ. Следствие установило, что жительница Белгорода организовала сбор денег для нужд украинской военизированной организации, которая признана террористической в РФ, — рассказали в пресс-службе УФСБ по региону.

Россинская* под видом гумпомощи беженцам оказывала поддержку украинским военизированным структурам, она публиковала соответствующие призывы в соцсетях.

В январе прошлого года в отношении нее было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 205.1 УК России «Содействие террористической деятельности» и по пункту «в» части 2 статьи 280.4 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства».

В Перми возбуждено уголовное дело о госизмене против экс-сотрудницы оборонного предприятия. Об этом 13 февраля сообщила пресс-служба УФСБ РФ по региону.

* Внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

ФСБ