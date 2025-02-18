В Белгороде волонтера, обманом собиравшую деньги для ВСУ, обвинили в госизмене

— Следственным отделом УФСБ РФ по Белгородской области возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 275 УК России «Государственная измена» в отношении гражданки 1995 года рождения по факту оказания финансовой помощи ВСУ. Следствие установило, что жительница Белгорода организовала сбор денег для нужд украинской военизированной организации, которая признана террористической в РФ, — рассказали в пресс-службе УФСБ по региону.
Россинская* под видом гумпомощи беженцам оказывала поддержку украинским военизированным структурам, она публиковала соответствующие призывы в соцсетях.
В январе прошлого года в отношении нее было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 205.1 УК России «Содействие террористической деятельности» и по пункту «в» части 2 статьи 280.4 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства».
В Перми возбуждено уголовное дело о госизмене против экс-сотрудницы оборонного предприятия. Об этом 13 февраля сообщила пресс-служба УФСБ РФ по региону.
* Внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.