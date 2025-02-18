В Белгороде волонтера, обманом собиравшую деньги для ВСУ, обвинили в госизмене

— Следственным отделом УФСБ РФ по Белгородской области возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 275 УК России «Государственная измена» в отношении гражданки 1995 года рождения по факту оказания финансовой помощи ВСУ. Следствие установило, что жительница Белгорода организовала сбор денег для нужд украинской военизированной организации, которая признана террористической в РФ, — рассказали в пресс-службе УФСБ по региону.