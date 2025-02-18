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Аэропорт Пирсон в Торонто возобновил работу после инцидента с самолетом

ОТТАВА, 18 февраля. /ТАСС/. Аэропорт Пирсон в Торонто (провинция Онтарио) возобновил работу после инцидента с бортом Delta Airlines.

Источник: Аргументы и факты

«Вылеты и прилеты возобновились в аэропорту Пирсон в Торонто [в понедельник] в 5:00 вечера (01:00 мск 18 февраля — прим. ТАСС)», — говорится в заявлении аэропорта в Х.

Инцидент произошел 17 февраля с небольшим самолетом Bombardier, следовавшим из Миннеаполиса. Во время посадки он перевернулся. На борту находились 80 человек, 15 из них пострадали. Трое пострадавших находятся в критическом состоянии. В связи с инцидентом аэропорт приостанавливал работу. Глава Онтарио Даг Форд подтвердил, что в результате инцидента погибших нет.