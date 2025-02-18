Аэропорт Пирсон в Торонто возобновил работу после инцидента с самолетом

Инцидент произошел 17 февраля с небольшим самолетом Bombardier, следовавшим из Миннеаполиса. Во время посадки он перевернулся. На борту находились 80 человек, 15 из них пострадали. Трое пострадавших находятся в критическом состоянии. В связи с инцидентом аэропорт приостанавливал работу. Глава Онтарио Даг Форд подтвердил, что в результате инцидента погибших нет.