Кличко: в Киеве после взрывов загорелось предприятие

В украинской столице после взрывов произошёл пожар на промышленном предприятии, проинформировал мэр города Виталий Кличко.
«Предварительно, есть возгорание на территории промышленного предприятия», — написал он в своём блоге в соцсетях.
Ранее сообщалось что в Киеве прогремели три взрыва. В городе и Киевской области звучит воздушная тревога.
Напомним, ВС РФ наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.
В воскресенье мэр украинского Николаева Александр Сенкевич заявил, что после повреждения теплоэлектроцентрали в городе «полностью разрушена электрогенерация».