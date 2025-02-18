В Казахстане после обрушения в шахте нашли тела шести горняков

«В ходе поисково-спасательных работ группировкой спасателей обнаружены тела шести сотрудников ТОО “Корпорация Казахмыс”. Их личности устанавливают. В настоящее время проводится расследование, направленное на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Продолжается поиск седьмого человека», — говорится в сообщении.
Вечером 17 февраля в группе компаний «Казахмыс» сообщали, что на руднике Жомарт в Улытауской области республики произошло обрушение горной массы, в результате чего под завалами оказались семь работников, связь с ними отсутствовала. На месте инцидента проводится спасательная операция.
В правительстве Казахстана сообщили о создании специальной комиссии для расследования причин случившегося, ее возглавил заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев.