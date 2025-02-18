В Казахстане после обрушения в шахте нашли тела шести горняков

Вечером 17 февраля в группе компаний «Казахмыс» сообщали, что на руднике Жомарт в Улытауской области республики произошло обрушение горной массы, в результате чего под завалами оказались семь работников, связь с ними отсутствовала. На месте инцидента проводится спасательная операция.