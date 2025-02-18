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Верховный суд РФ утвердил приговор осужденному на 15 лет мужчине за поджог военкомата

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Верховный суд оставил в силе приговор мужчине, осужденному на 15 лет колонии за поджог военкомата и сбыт наркотиков в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщили в суде.

Источник: РИА "Новости"

«Решением уголовной коллегии Верховного суда Российской Федерации приговор нижестоящих инстанций — 15 лет Новогренко А. А. по делу о поджоге военкомата и сбыте наркотиков — оставлен без изменения, жалоба — без удовлетворения», — сказали в суде.

Установлено, что в сентябре 2023 года Новогренко получил через интернет от неустановленного лица предложение поджечь за 100 тыс. рублей здание любого военного комиссариата в Петербурге. Ему отправили инструкцию по изготовлению самодельного зажигательного устройства (СЗУ), а также инструкции по конспирации и совершению преступления. Мужчина изготовил несколько СЗУ для поджога близкого к своему месту жительства военного комиссариата Невского района.

Злоумышленник прибыл к зданию военкомата, заметил наряд Росгвардии и решил перенести поджог на другое время. Позднее, 27 сентября, он бросил одно устройство с подожженным фитилем в сторону входной двери военкомата. Стена фасада здания воспламенилась. Свои действия он записывал на видео для отчета, однако обещанного за совершение теракта вознаграждения не получил.

После этого Новогренко вступил с тем же неустановленным лицом в преступный сговор с целью сбыта наркотиков в крупном размере путем закладок. Он спрятал несколько свертков с наркотиками в Петербурге, сделал фотографии и зафиксировал координаты, некоторые из которых он отправил своему сообщнику. После этого его задержали сотрудники полиции.

Подсудимый подтвердил свою причастность к поджогу военкомата и покушению на сбыт наркотических средств, однако отрицал наличие террористических целей, заявив, что совершил преступления под воздействием шантажа со стороны сообщника.