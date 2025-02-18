Верховный суд РФ утвердил приговор осужденному на 15 лет мужчине за поджог военкомата

После этого Новогренко вступил с тем же неустановленным лицом в преступный сговор с целью сбыта наркотиков в крупном размере путем закладок. Он спрятал несколько свертков с наркотиками в Петербурге, сделал фотографии и зафиксировал координаты, некоторые из которых он отправил своему сообщнику. После этого его задержали сотрудники полиции.