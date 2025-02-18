«Перекрёсток» снимает с продажи рыбу «Люди любят» из-за обнаруженных червей

Сеть супермаркетов «Перекрёсток» приняла решение снять с продажи партию рыбы под маркой «Люди любят», после того как один из покупателей сообщил о присутствии в товаре червей. В компании отметили, что это первая жалоба на данную продукцию. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе X5.