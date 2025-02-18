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В Приморье завели дело после нападения на полицейского и ветерана СВО

ВЛАДИВОСТОК, 18 февраля. /ТАСС/. Следственные органы Приморского края возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти, сообщила пресс-служба Следственного управления СК РФ по региону. Нападению подвергся полицейский, заступившийся за ветерана специальной военной операции (СВО).

Источник: РИА "Новости"

«Следственными органами СКР по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Установлено, что 17 февраля 2025 года на улице Луговой в городе Владивостоке группа цыган применила насилие в отношении сотрудника полиции, который заступился за участника СВО», — говорится в сообщении.

Задержан один из фигурантов уголовного дела. Личность еще одного устанавливается. Следователи проводят допрос свидетелей, устанавливают все обстоятельства произошедшего.

СК