В Приморье завели дело после нападения на полицейского и ветерана СВО

«Следственными органами СКР по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Установлено, что 17 февраля 2025 года на улице Луговой в городе Владивостоке группа цыган применила насилие в отношении сотрудника полиции, который заступился за участника СВО», — говорится в сообщении.