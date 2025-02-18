В Приморье гостиница «Весёлый Роджер» сильно пострадала от ночного пожара

Вечером в понедельник, 17 февраля, на 684-м километре автодороги «Хабаровск-Владивосток» произошло возгорание здания, используемого как гостинично-ресторанный комплекс. По предварительным данным, площадь пожара составила не менее 200 квадратных метров. На место происшествия оперативно прибыли три расчёта краевой противопожарной службы, которые предотвратили распространение огня на близлежащую территорию, включая АЗС.