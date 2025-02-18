В Приморье гостиница «Весёлый Роджер» сильно пострадала от ночного пожара

В Приморье прокуроры взяли на контроль расследование причин пожара в гостинично-ресторанном комплексе в Надеждинском районе.
Вечером в понедельник, 17 февраля, на 684-м километре автодороги «Хабаровск-Владивосток» произошло возгорание здания, используемого как гостинично-ресторанный комплекс. По предварительным данным, площадь пожара составила не менее 200 квадратных метров. На место происшествия оперативно прибыли три расчёта краевой противопожарной службы, которые предотвратили распространение огня на близлежащую территорию, включая АЗС.
Как сообщил Telegram-канал «Прокуратура Приморского края», администратору комплекса, женщине, удалось самостоятельно покинуть горящее здание ещё до прибытия пожарных.
Заведение, известное как кафе-гостиница «Весёлый Роджер», расположенное в районе посёлка Раздольное, серьёзно пострадало от огня. Видео, появившееся в сети, показывает масштаб разрушений, однако вопрос о возможности восстановления объекта пока остаётся открытым.
Прокуратура Надеждинского района взяла на контроль ликвидацию последствий пожара и ход доследственной проверки для установления причин возгорания. Подробности происшествия уточняются.