В Приморье потушили пожар в гостиничном комплексе

«Пожар ликвидирован на площади около 200 кв. м. Огнеборцам МЧС России и краевой противопожарной службы удалось не допустить перехода огня на рядом стоящую АЗС. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются. Дознаватели МЧС России проводят проверку по факту пожара», — говорится в сообщении.