В Приморье потушили пожар в гостиничном комплексе

«Пожар ликвидирован на площади около 200 кв. м. Огнеборцам МЧС России и краевой противопожарной службы удалось не допустить перехода огня на рядом стоящую АЗС. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются. Дознаватели МЧС России проводят проверку по факту пожара», — говорится в сообщении.
Вечером 17 февраля произошло возгорание в здании на 684-м км автодороги Хабаровск — Владивосток. Прокуратура Приморья поставила на контроль результаты доследственной проверки по факту произошедшего.