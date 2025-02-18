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В Приморье потушили пожар в гостиничном комплексе

ВЛАДИВОСТОК, 18 февраля. /ТАСС/. Сотрудники МЧС России ликвидировали пожар в гостиничном комплексе в Надеждинском округе Приморского края, сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Источник: РИА "Новости"

«Пожар ликвидирован на площади около 200 кв. м. Огнеборцам МЧС России и краевой противопожарной службы удалось не допустить перехода огня на рядом стоящую АЗС. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются. Дознаватели МЧС России проводят проверку по факту пожара», — говорится в сообщении.

Вечером 17 февраля произошло возгорание в здании на 684-м км автодороги Хабаровск — Владивосток. Прокуратура Приморья поставила на контроль результаты доследственной проверки по факту произошедшего.

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МЧС