Арестован третий фигурант дела о подготовке терактов «Артподготовкой»*

Следствие в ходатайстве о мере пресечения указывало, что собранные по делу доказательства свидетельствуют о том, что обвиняемый, находясь на свободе, в частности, может продолжить заниматься преступной деятельностью, угрожать свидетелям с целью изменения ими изобличающих его показаний, вступить в контакт с неустановленными соучастниками преступления с целью создания ложных доказательств своей невиновности. Адвокат же настаивал на том, что подзащитный не намерен скрываться от следствия или иным образом препятствовать расследованию.