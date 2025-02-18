На танкере у побережья итальянской Савоны произошли два взрыва

Расследованием происшествия занимается прокуратура Савоны, которая привлекла к работе водолазную группу ВМС Италии и проинформировала местное управление по борьбе с мафией. Прокуратура не исключает ни одной из версий, от поломки до столкновения и взрыва. По предположению Corriere, речь может идти о применении взрывного устройства, и нельзя исключать, что взрыв был вызван неразорвавшимся боеприпасом.