Фургалу отказали в рассмотрении жалобы на приговор за организацию двух убийств

«Уголовная коллегия Верховного суда РФ решила отказать Сергею Фургалу в рассмотрении жалобы», — сказали в суде.
Фургал руководил Хабаровским краем с 2018 года. 9 июля 2020 года его задержали по подозрению в организации убийств и покушения на убийство предпринимателей, совершенных организованной преступной группой в 2004—2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. На следующий день Фургала арестовали. 20 июля 2020 года президент РФ освободил его от должности в связи с утратой доверия.
10 февраля 2023 года на основании вердикта присяжных заседателей Фургал был приговорен Люберецким городским судом Подмосковья к 22 годам колонии строгого режима за организацию покушений на убийства предпринимателей.
Других фигурантов дела — бывшего помощника экс-губернатора Андрея Карепова, предпринимателя Андрея Палея и экс-инспектора службы безопасности аэропорта Менделеево в Южно-Курильске Марата Кадырова — суд приговорил к 21, 17 и 9,5 года колонии соответственно.
Второе уголовное производство в отношении Фургала и еще 10 лиц было открыто в 2021 году. Фигурантов обвиняют в организации преступного сообщества и участии в нем, незаконной предпринимательской деятельности, хищении денежных средств путем мошенничества. Уголовные дела связаны с хищением активов МСП Банка в размере более 2 млрд рублей. Дела объединили в одно производство, которым занимается Бабушкинский суд Москвы. Фургал не признает вину по всем уголовным делам.