Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фургалу отказали в рассмотрении жалобы на приговор за организацию двух убийств

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Верховный суд (ВС) РФ отказал в рассмотрении жалобы бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, который оспаривал решение приговорить его к 22 годам лишения свободы за организацию двух убийств и одного покушения. Об этом ТАСС сообщили в суде.

Источник: РИА "Новости"

«Уголовная коллегия Верховного суда РФ решила отказать Сергею Фургалу в рассмотрении жалобы», — сказали в суде.

Фургал руководил Хабаровским краем с 2018 года. 9 июля 2020 года его задержали по подозрению в организации убийств и покушения на убийство предпринимателей, совершенных организованной преступной группой в 2004—2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. На следующий день Фургала арестовали. 20 июля 2020 года президент РФ освободил его от должности в связи с утратой доверия.

10 февраля 2023 года на основании вердикта присяжных заседателей Фургал был приговорен Люберецким городским судом Подмосковья к 22 годам колонии строгого режима за организацию покушений на убийства предпринимателей.

Других фигурантов дела — бывшего помощника экс-губернатора Андрея Карепова, предпринимателя Андрея Палея и экс-инспектора службы безопасности аэропорта Менделеево в Южно-Курильске Марата Кадырова — суд приговорил к 21, 17 и 9,5 года колонии соответственно.

Второе уголовное производство в отношении Фургала и еще 10 лиц было открыто в 2021 году. Фигурантов обвиняют в организации преступного сообщества и участии в нем, незаконной предпринимательской деятельности, хищении денежных средств путем мошенничества. Уголовные дела связаны с хищением активов МСП Банка в размере более 2 млрд рублей. Дела объединили в одно производство, которым занимается Бабушкинский суд Москвы. Фургал не признает вину по всем уголовным делам.