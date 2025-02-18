Фургалу отказали в рассмотрении жалобы на приговор за организацию двух убийств

Фургал руководил Хабаровским краем с 2018 года. 9 июля 2020 года его задержали по подозрению в организации убийств и покушения на убийство предпринимателей, совершенных организованной преступной группой в 2004—2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. На следующий день Фургала арестовали. 20 июля 2020 года президент РФ освободил его от должности в связи с утратой доверия.