Возгорание автозапчастей и строительного мусора ликвидировано в Новой Москве

«В Краснопахорском районе, в квартале № 147 пос. подсобного хозяйства Минзаг, произошло возгорание автозапчастей и строительного мусора», — говорится в материале.
Как отмечается, пожар был ликвидирован на площади 100 кв. м. Пострадавших нет.
Возгорание автозапчастей и строительного мусора ликвидировано на площади 100 кв. м в Новой Москве, сообщила пресс-служба МЧС столицы.
«В Краснопахорском районе, в квартале № 147 пос. подсобного хозяйства Минзаг, произошло возгорание автозапчастей и строительного мусора», — говорится в материале.
Как отмечается, пожар был ликвидирован на площади 100 кв. м. Пострадавших нет.