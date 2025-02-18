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Возгорание автозапчастей и строительного мусора ликвидировано в Новой Москве

Возгорание автозапчастей и строительного мусора ликвидировано на площади 100 кв. м в Новой Москве, сообщила пресс-служба МЧС столицы.

Источник: РИА "Новости"

«В Краснопахорском районе, в квартале № 147 пос. подсобного хозяйства Минзаг, произошло возгорание автозапчастей и строительного мусора», — говорится в материале.

Как отмечается, пожар был ликвидирован на площади 100 кв. м. Пострадавших нет.

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