Fatto Quotidiano: на танкере Seajewel в Италии произошли два взрыва

В итальянском порту Савона на танкере Seajewel произошли два взрыва, в результате которых на корпусе судна образовалась пробоина. Как сообщает газета Fatto Quotidiano, инцидент был зафиксирован экипажем, который подал сигнал о помощи в ночь с пятницы на субботу во время выгрузки нефти.