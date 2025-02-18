Fatto Quotidiano: на танкере Seajewel в Италии произошли два взрыва

В итальянском порту Савона на танкере Seajewel произошли два взрыва, в результате которых на корпусе судна образовалась пробоина. Как сообщает газета Fatto Quotidiano, инцидент был зафиксирован экипажем, который подал сигнал о помощи в ночь с пятницы на субботу во время выгрузки нефти.
На обшивке танкера обнаружены следы металла, вогнутого внутрь, однако обследование не выявило утечек нефти или пострадавших.
После инцидента управление порта приняло решение приостановить выгрузку нефти из-за возникших неполадок, причины которых еще предстоит выяснить. Специализированный персонал продолжает работу на месте происшествия, чтобы оценить ситуацию и предотвратить возможные последствия.
Расследование взрывов ведет прокуратура Савоны, которая привлекла водолазную группу ВМС Италии и уведомила местные органы о возможной связи с организованной преступностью. Прокуратура рассматривает различные версии произошедшего, включая поломку, столкновение и применение взрывного устройства.
Ранее во Франции прогремел взрыв, в результате которого пострадали 12 человек. Двое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии, состояние ещё одного пострадавшего медики оценивают как критическое.