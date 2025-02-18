Двух мужчин арестовали за поджог электричек в Подмосковье

«Установлено, что Артем Жаров и его подельник Даниил Кулаков согласились совершить поджог двух электропоездов по заданию неизвестного заказчика из Telegram-канала за 100 тыс. рублей. Роль Жарова как соучастника заключалась в видеофиксации на камеру в качестве отчета противоправных акций, а его знакомый Кулаков непосредственно осуществил поджог двух электропоездов», — следует из судебных документов.
Поджог электричек в Лобне и Дмитрове с разницей в несколько часов в конце декабря 2024 года фигуранты дела выполнили по одному сценарию: Жаров и Кулаков проникли на территорию железнодорожных станций, где разбили стекло кабины машиниста и подожгли ее. Как следует из материалов дела, в Лобне огонь в кабине электрички быстро потух, практически не причинив ущерба транспорту. При этом электропоезд в Дмитрове пришлось снять с эксплуатации, так как кабина машиниста и весь состав полностью были уничтожены огнем.
Злоумышленники были установлены и задержаны в начале января 2025 года. На допросе Жаров утверждал, что поджоги электричек не являются терактом, они совершены из корыстной заинтересованности, а куратором их действий является не агент украинских спецслужб, а представитель РЖД, который, по словам обвиняемого, хотел под видом диверсии получить страховые выплаты за списание неликвидного транспорта. «Перед совершением акций мы убедились, что в самой электричке и рядом с ней никого из людей нет», — сказал мужчина в Останкинском суде Москвы перед повторным избранием ему ареста.
По делу проходит техническая экспертиза изъятой у арестованных электроники. Защита обвиняемых настаивает, что действия их доверителей должны квалифицироваться по ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества) или ст. 267 УК РФ (приведение в негодность транспортных средства или путей сообщения), но не как теракт (ст. 205 УК РФ).