Двух мужчин арестовали за поджог электричек в Подмосковье

Злоумышленники были установлены и задержаны в начале января 2025 года. На допросе Жаров утверждал, что поджоги электричек не являются терактом, они совершены из корыстной заинтересованности, а куратором их действий является не агент украинских спецслужб, а представитель РЖД, который, по словам обвиняемого, хотел под видом диверсии получить страховые выплаты за списание неликвидного транспорта. «Перед совершением акций мы убедились, что в самой электричке и рядом с ней никого из людей нет», — сказал мужчина в Останкинском суде Москвы перед повторным избранием ему ареста.