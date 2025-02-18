17-летняя студентка из Хабаровского края осилила интернет-банкинг, но не УК

В Хабаровском крае в Солнечном районе перед судом предстанет 17-летняя студентка промышленного колледжа. Девушку обвиняют в краже крупной суммы денег со счета знакомого, сообщает прокуратура Хабаровского края.
По версии следствия, в ноябре 2024 года она попросила у потерпевшего телефон, чтобы якобы сделать звонок. Однако вместо этого с помощью СМС-сообщения перевела на свой счет 9,5 тысячи рублей. Поняв, что денег на счете много, через некоторое время она снова попросила телефон и перевела себе уже 250 тысяч рублей, удалив все сообщения об операциях.
На украденные средства студентка приобрела горнолыжное снаряжение, одежду, часы и ноутбук.
Обман вскрылся, когда потерпевший заглянул в банковское приложение и обнаружил пропажу денег. Он обратился в полицию, после чего девушка была задержана.
Уголовное дело передано в суд, обвиняемая признала вину. За кражу по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ ей грозит до 6 лет лишения свободы.