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Два взрыва раздались на танкере Seajewel у побережья итальянской Савоны

На борту танкера Seajewel прогремели два взрыва во время выгрузки нефти в порту итальянского города Савона в ночь с 14 на 15 февраля. Издание Fatto Quotidiano сообщает о возникновении на судне пробоины с признаками внешнего воздействия.

По данным источников газеты, на обшивке судна обнаружены следы деформации металла, указывающие на воздействие значительной силы. При этом разлива нефти не зафиксировано, а экипаж не пострадал.

Администрация порта после ЧП приостановила выгрузку топлива. Для расследования привлечены специалисты ВМС Италии, а также сотрудники подразделения по борьбе с организованной преступностью. Прокуратура Савоны рассматривает разные гипотезы, среди которых — аварийная ситуация, столкновение или умышленное повреждение. Издание Corriere della Sera не исключает версии с использованием взрывного устройства либо детонацией старого боеприпаса.

Ранее стало известно, что танкер Koala начал тонуть в порту Усть-Луга в Ленобласти. Причиной произошедшего стал взрыв. На борту корабля 130 тонн мазута, специалисты работают над процессом его откачки.