В аэропорту Владивостока не было похищения — полиция

Полиция Владивостока опровергла информацию о похищении человека в международном аэропорту краевой столицы. Ранее многие СМИ и ТГ-каналы распространили эту информацию.
В ходе проверки сотрудники Владивостокского ЛУ МВД России на транспорте установили, что инцидент не связан с насильственными действиями. Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на УМВД России по Приморскому краю.
15 февраля около 6:30 утра на территории аэропорта произошёл конфликт между двумя водителями-иностранцами. После разбирательства стороны пришли к мирному соглашению и не стали подавать заявления в полицию.
МВД проверяет видео с похищением группой таксистов человека в аэропорту Владивостока. Все участники конфликта установлены.
Транспортная полиция Дальнего Востока призывает граждан доверять только официальным источникам и не распространять непроверенные сведения.
Напомним, в Приморье двоих жителей Большого Камня заключили под стражу за похищение человека. Установлено, что 13 декабря 2024 года фигуранты силой задержали 23-летнего потерпевшего в поселке Тавричанка Надеждинского района. Они поместили его в автомобиль Toyota Corona Premio и увезли в гаражный бокс на территории Большого Камня.
Сотрудники правоохранительных органов оперативно освободили похищенного после получения сообщения от его супруги.