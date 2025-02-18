В аэропорту Владивостока не было похищения — полиция

Напомним, в Приморье двоих жителей Большого Камня заключили под стражу за похищение человека. Установлено, что 13 декабря 2024 года фигуранты силой задержали 23-летнего потерпевшего в поселке Тавричанка Надеждинского района. Они поместили его в автомобиль Toyota Corona Premio и увезли в гаражный бокс на территории Большого Камня.