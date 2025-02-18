Число пострадавших в инциденте с самолетом в Торонто достигло 17

По ее словам, в самолете находились 76 пассажиров и 4 члена экипажа, из которых 17 человек были госпитализированы. Ранее поступала информация, что трое находятся в критическом состоянии, в том числе один ребенок. Ранее сообщалось о 15 пострадавших.
Флинт также проинформировала, что из-за инцидента в течение нескольких дней будут закрыты две взлетно-посадочные полосы. В связи с этим, продолжила она, возможны задержки некоторых рейсов.
Инцидент произошел 17 февраля с небольшим самолетом Bombardier, следовавшим из Миннеаполиса. Во время посадки он перевернулся. В связи с инцидентом аэропорт приостанавливал работу. Глава Онтарио Даг Форд подтвердил, что в результате инцидента погибших нет. По факту случившегося начато расследование.