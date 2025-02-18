Пьяных школьников, напавших на мужчину во Владивостоке, задержали

Работники Следственного комитета в Приморье задержали всех участников нападения на мужчину на проспекте Красного Знамени во Владивостоке.
В ходе расследования были задержаны двое несовершеннолетних и их 19-летний сообщник. Их подозревают в покушении на убийство, совершённом группой лиц (часть 3 статьи 30, пункт «ж» части 2 статьи 105 УК РФ).
«Все произошло 16 февраля 2025 года в районе дома № 88 на проспекте Красного Знамени. В тот день подозреваемые были вместе с другом, который после употребления спиртных напитков почувствовал себя плохо. Пытаясь привести его в чувство, они начали бить его по щекам», — прокомментировала пресс-служба СУ СКР по Приморскому краю.
В это время рядом оказался мужчина, который сделал замечание молодым людям. Между ними произошёл конфликт, который перерос в потасовку. В ходе потасовки один из участников дважды выстрелил из аэрозольного пистолета в голову потерпевшего. Пострадавший был доставлен в больницу.
Сейчас все лица, которые находятся под подозрением, были доставлены в следственный комитет. В суд было направлено ходатайство о применении меры пресечения в виде заключения под стражу.