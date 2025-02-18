Пьяных школьников, напавших на мужчину во Владивостоке, задержали

«Все произошло 16 февраля 2025 года в районе дома № 88 на проспекте Красного Знамени. В тот день подозреваемые были вместе с другом, который после употребления спиртных напитков почувствовал себя плохо. Пытаясь привести его в чувство, они начали бить его по щекам», — прокомментировала пресс-служба СУ СКР по Приморскому краю.