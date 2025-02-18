В области Улытау помогут семьям шахтеров, погибших на руднике «Жомарт»

По данным пресс-службы акима области, будут приняты все необходимые меры для оказания поддержки семьям погибших, которые потеряли своих близких в этот внезапный и трагический момент.
В связи с трагедией аким области Дастан Рыспеков выразил соболезнования.
Эта трагедия глубоко потрясла всех нас. Тяжелое событие стало невосполнимой утратой для нескольких семей. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших шахтеров. Ваше горе — это общая боль для всех нас.
Часами ранее компания «Казахмыс» заявила об оказании материальной помощи семьям погибших на руднике «Жомарт».