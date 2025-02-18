Брали ипотеки и вкладывали маткапитал. Застройщик обещал построить дома, но присвоил около 65 миллионов

В Саратовской области недобросовестный застройщик присвоил деньги 14 человек. Жители брали ипотеки и вкладывали маткапитал в надежде получить собственное жилье. Только вот дома свои они так и не увидели. Об этом сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на региональное МВД.
— С13 декабря 2021 года по 25 октября 2024 года 31-летний гендиректор строительной компании заключал с гражданами контракты на строительство частных домов в Саратовской области. Получая деньги, застройщик свои обязательства не выполнял, а средства использовал по своему усмотрению, — поделились журналисты телеканала.
Чтобы покупатели не заметили подвоха и не начали беспокоиться о деньгах, застройщик создавал видимость работы. Благодаря этому приходили новые инвесторы. В итоге мошеннический план был раскрыт. 14 жителей Саратовской области лишились почти 65 миллионов рублей. Сейчас заведено уголовное дело, а гендиректор взят под стражу.