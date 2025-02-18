Брали ипотеки и вкладывали маткапитал. Застройщик обещал построить дома, но присвоил около 65 миллионов

В Саратовской области недобросовестный застройщик присвоил деньги 14 человек. Жители брали ипотеки и вкладывали маткапитал в надежде получить собственное жилье. Только вот дома свои они так и не увидели. Об этом сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на региональное МВД.