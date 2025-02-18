Спасатели обнаружили тела шести горняков на руднике в Улытауской области

В ходе поисково-спасательных работ группировкой спасателей обнаружены тела шести сотрудников ТОО «Корпорация Казахмыс». Их личности устанавливают.
Сейчас продолжается поиск седьмого человека. На месте работает группировка сил и средств МЧС Казахстана.
На базе созданного Командного центра МЧС работают сотрудники ДЧС области и непосредственно на месте происшествия работают оперативные штабы.
Также создана правительственная комиссия в связи с обрушением шахты в области Улытау. На место происшествия должен выехать вице-премьер Канат Бозумбаев.
Напомним, накануне 17 февраля в Жанааркинском районе Улытауской области на руднике Жомарт ТОО «Корпорация Казахмыс» произошло обрушение горной массы. В результате происшествия семь работников остались за завалом.